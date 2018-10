Vorarlberg: Geld und Pkw in Schwarzach gestohlen - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend stahlen unbekannte Täter aus einer Garderobe Bargeld sowie einen Schlüssel zu einem Auto, mit welchem sie anschließend wegfuhren.

Am 23.10.2018 zwischen 18.15 und 19.30 Uhr stahlen unbekannte Täter aus der Garderobe beim Fußballplatz Schwarzach Bargeld aus einer Geldtasche. Aus einer Jacke wurde ein Autoschlüssel entnommen und damit ein abgestellter Mazda 2, Farbe weiß in Betrieb genommen. Eine Polizeistreife stellte kurz vor Mitternacht in der Bützestraße in Wolfurt dann fest, dass der Mazda dort abgestellt worden war. Der PKW war auf der rechten Seite stark beschädigt.