Vorarlberg: Gegner präsentieren Rhesi-Alternative

Die Gegner des Hochwasserschutzprojektes Rhesi bleiben hartnäckig: Sie sprechen sich gegen die geplante Damm-Verschiebung aus und präsentieren eine Alternative.

100 Mio. Euro Einsparung

Der Alternativvorschlag der Bürgerinitiative sieht vor, im Bereicht der Frutzmündung – Ehbach bloß eine geringe Rheinaufweitung zu realisieren, so ähnlich habe man es auch bei Chur/Felsbach durchgeführt. “Mit unserem Projekt hätten wir eine Einsparungsmöglichkeit von der Illmündung bis in die Mäder hinunter von 100 Millionen Euro”, meint Bolter. Am Dienstagabend findet in Koblach eine Infoveranstaltung statt, bei der das Vorhaben des Vereins vorgestellt wird.