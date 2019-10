Vorarlberg: Gegner der Rauch-Erweiterung machen ihrem Ärger Luft

Die Betriebserweiterung des Fruchstaftunternehmens Rauch in Ludesch wurde am Montagabend hitzig diskutiert. Gegner des Projekts kritisierten das Projekt scharf.

Entschuldigung von Rauch

Jürgen Rauch, CEO des Unternehmens, entschuldigte sich zu Beginn der Veranstaltung, dass Rauch bisher eher wortkarg war, wenn es darum ging, zu verraten, was konkret man in Ludesch vorhabe. Das Publikum nahm die vorgebrachte Entschuldigung jedoch nicht an und blieb kritisch gestimmt. Es waren laut ORF Vorarlberg überwiegend negativ auf das Projekt eingestellte Vorarlberger im Raum, die nicht mit Vorwürfen sparten. Rauch würde von der Politik bevorzugt behandelt, außerdem helfe die Politik mit, eine Grünzone zu zerstören.

Kritik ebbt nicht ab

Die Kritisierten aus Politik und Industrie erwiderten, dass Rauch mit der Erweiterung rund 100 neue Arbeitsplätze schaffe. Das wiederum bringe rund 200.000 Euro mehr in die Gemeindekasse. Eine Erweiterung wie diese werde nur in Ausnahmefällen genehmigt. "Wir sind ein Vorarlberger Familienunternehmen. Wir würden uns die gesamte Diskussion ersparen, wenn wir das Ganze in unserem Werk in Ungarn machen", so Jürgen Rauch. Außerdem wolle man einen Standort mit Bahnanschluss, leider gebe es in Vorarlberg kein Industriegebiet, dass einen Anschluss biete.