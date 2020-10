Vorarlberg: Gastronomen demonstrieren in Bregenz

Die vorverlegte Sperrstunde bringt die Vorarlberger Gastronomen am Donnerstag zu einer Demonstration auf die Straßen.

Die Gastronomen argumentieren, dass bereits bewiesen sei, dass die Sperrstunde um 22 Uhr keine Auswirkung auf die Neuinfektionen habe, da die privaten Feiern "aus dem Ruder laufen", so die Initiative "#eswerdelicht" in einem offenen Brief an Landeshauptmann Markus Wallner und Tourismus-Landesrat Christian Gantner. Um den Forderungen noch mehr Ausdruck zu verleihen, gehen die Vorarlberger Gastronomen am heutigen Donnerstag auf die Straße. Die Betreiber treffen sich um 14.30 Uhr beim Bregenzer Hafen, der Demonstrationszug geht dann in Richtung Landhaus. VOL.AT berichtet live vor Ort.