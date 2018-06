Vorarlberg: Gasleitung bei Grabungsarbeiten beschädigt

Am Donnerstagmorgen wurde eine Gasleitung bei Grabungsarbeiten in Wolfurt beschädigt.

Die Arbeiter einer Baufirma waren in Wolfurt mit Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung beschäftigt, ale eine Baggerschaufel beim Aushub eine in der Nähe verlaufende Mitteldruck-Erdgasleitung (4 Bar) beschädigte, es kam zum Austritt von Erdgas. Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehr Wolfurt konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen, es gab keine Verletzten.