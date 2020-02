Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

Vorarlberg: Garage in Batschuns brennt völlig aus

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstagabend ein Brand in der Garage eines Wohnhauses in Batschuns aus.

Anwohner bemerkten gegen 17:30 Uhr das Feuer. Als die Feuerwehr anrückte, stand die Garage bereits in Vollbrand. Es gelang den Einsatzkräften ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern, die Garage, welche ausschließlich als Lagerraum genutzt worden war, brannte jedoch völlig aus.

Es wurden keine Personen verletzt. Was den Brand verursacht hat, ist noch nicht klar und wird untersucht. Vor Ort waren etwa 120 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren Zwischenwasser, Sulz, Röthis, Rankweil, Meiningen, Mäder, Feldkirch-Stadt sowie vorsorglich vier Fahrzeuge der Rettung mit zwölf Sanitätern.