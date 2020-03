Vorarlberg für 6.000 Infektionen gerüstet

Vorarlberg hat bereits Vorkehrungen für bis zu 6.000 Coronavirus-Infektionen im Land getroffen.

Sollten mehr als 3.000 Personen betroffen sein, würden Krankenquartiere in Spitalsnähe geschaffen, erklärte am Sonntagabend Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP). Würde sich eine noch höhere Anzahl an Infizierten andeuten, "denken wir über eigene größere Quartiere nach", sagte Rüscher.

Das Land sei in einer guten Situation, weil die Krankenhäuser nicht alle an einem Ort konzentriert seien. Vorbereitungen seien schon seit Jänner voll im Gang. "Wenn man rechnet, dass 15 Prozent der Infizierten im Krankenhaus behandelt werden müssen, dann können wir diese bis zur Zahl von 3.000 Infektionen im Spital betreuen", so die Landesrätin. Noch einmal dieselbe Kapazität werde in Gebäuden in Krankenhausnähe geschaffen, etwa in Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Sollten noch mehr Spitalsplätze vonnöten sein, würde man weitere Quartiere schaffen.