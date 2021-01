Vorarlberg führt weiter bei E-Autos

Vorarlberg ist Österreichs Spitzenreiter bei den E-Pkw, Bregenz der Spitzenreiter im Landeshauptstadt-Vergleich und innerhalb Vorarlbergs weist der Bezirk Feldkirch den höchsten Anteil an neuzugelassenen E-Pkw auf.

Feldkirch siegt im Bezirks-Vergleich

Vorarlberg ist Spitzenreiter in Österreich

Ideal für Carsharing

In der Gesamtbilanz, also inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung, sind in Österreich die CO2-Emissionen von E-Pkw im Schnitt um 55 Prozent niedriger als von Benzin- und Diesel-Pkw, wie die Daten des Umweltbundesamt zeigen. Wird Ökostrom getankt, sind die Emissionen mit rund 58 Gramm pro Fahrzeugkilometer sogar um rund 77 Prozent niedriger. Zudem stoßen E-Pkw beim Fahren keine gesundheitsschädlichen Abgase aus. Auch die Abhängigkeit von teuren Öl-Importen sinkt, wenn der Anteil der E-Pkw an Österreichs Flotte steigt, betont der VCÖ. Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach kann der Strom fürs Fahren selber erzeugt werden und man ist nicht von Erdöl aus anderen Staaten abhängig. Da E-Autos in der Anschaffung teurer, aber im Betrieb billiger sind, sind sie auch für Carsharing ideal.