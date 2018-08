Vorarlberg: Frontalunfall in Langen bei Bregenz

Totalschaden

Der Australier fuhr um 16.40 Uhr von Bregenz-Fluh in Richtung Langen und bog an der Kreuzung beim Wirtatobelgraben in die Langenerstraße ein. Er glaubte sich auf einer zweispurigen Fahrbahn, konkret einer Schnellstraße oder Autobahn, und fuhr auf der linken Straßenseite weiter. Nach rund 200 Metern kam ihm jedoch der Pkw der Vorarlberger Pensionistin entgegen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. An beiden Wagen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden verletzten Autolenker wurden ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht