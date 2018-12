Vorarlberg friert! Dauerfrost im Ländle

Die Kälte in Vorarlberg hält sich hartnäckig. Das dritte Adventwochenende verläuft in Vorarlberg winterlich kalt. Erst am Sonntag wird es etwas milder.

Auch am Freitag und Samstag bleibt es eisig kalt in Vorarlberg. So fielen die Temperaturen am Freitagmorgen erneut in den Keller. In Lech am Arlberg zeigt das Thermometer am Freitagmorgen frostige minus 18 Grad an. Aber auch im Rheintal lagen die Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt.

So kalt war es am Freitagmorgen:

Am Freitag scheint zwar erneut den ganzen Tag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Um diese Jahreszeit hat die Sonne aber kaum Kraft und damit bleibt es auch tagsüber vielerorts bei Dauerfrost.

Temperaturkarte am Freitagmorgen ©Zamg

Sonniger und kalter Samstag Auch der Samstag verläuft zumeist sonnig. Allerdings ist es im Bodenseeraum anfällig für flache Nebel und Hochnebel. Sie lösen sich bis über Mittag auf. Erst am Abend tauchen dann dünne Wolken aus dem Westen auf. Es bleibt kalt, verbreitete sogar bei Dauerfrost. Tiefstwerte oft um minus 7 Grad, in höhere gelegenen Tälern teilweise unter minus 15 Grad.

Schnee und Regen am Sonntag Die Strömung dreht auf West. Es kommt mildere Atlantikluft in der Höhe herein. Sie bringt ganztags dichte Wolken, die Sonne hat kaum eine Chance. Schon am Vormittag beginnt es außerdem zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt später um 1000m. Wo sie zu Beginn der Niederschläge liegt, ist noch unklar, die Gefahr für flächendeckendes Glatteis ist in den Niederungen jedenfalls gegeben.