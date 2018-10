Vorarlberg: Freundin geschlagen und vergewaltigt - Zwei Jahre Haft

18-jähriger Pakistani am Landesgericht Feldkirch zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Es soll im Juni 2017 begonnen haben. Ein damals 17-Jähriger Asylwerber schien damals gewissermaßen eine Art persönliches „Gewaltmonopol“ auf seine gleichaltrige Freundin aus Vorarlberg ausgeübt zu haben. Wann sie die Wohnung zu verlassen hatte oder wen sie anrief oder kontaktierte, all dies unterlag seiner Bestimmung. Mit Schlägen, Tritten, Beschimpfungen und Todesdrohungen soll er seiner despotischen Autorität Nachdruck verliehen haben.

Sexuelle Übergriffe

In drei Fällen eskalierte diese Tyrannei laut Anklage auch in sexuellen Übergriffen. Einmal zu Weihnachten, als er seine Lebensgefährtin mit Ohrfeigen und Fußtritten zum Beischlaf gezwungen hatte. Ein anderes Mal in einem sogenannten „Dixi Klo“ im Schaaner Ried.