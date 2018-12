Vorarlberg: Frau von Pkw-Lenker (86) in Hittisau angefahren

Am Dienstagabend wurde eine 88-jährige Frau in Hittisau auf einem Schutzweg angefahren. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 17:30 Uhr wollte eine 88-jährige Frau aus Hittisau die Landesstraße in der Dorfmitte von Hittisau überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 86-jähriger Mann aus Riefensberg mit seinem Pkw auf der von Hittisau kommend in Richtung Balderschwang. Aufgrund der schlechten Sicht wegen starken Regens dürfte der Pkw-Lenker die Fußgängerin übersehen haben. Bei der daurauffolgenden Kollision prallte die Fußgängerin auf die Motorhaube des Fahrzeuges. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in KH Dornbirn gebracht.