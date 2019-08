Vorarlberg: Frau stürzt ab und stirbt im Krankenhaus

Ein 44-Jährige stürzte am Dienstag bei einer Bergtour ab und verletzte sich schwer - im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.

Ein in Vorarlberg wohnhaftes Ehepaar, unternahm am Dienstag eine Bergtour in Mittelberg auf den Großen Widderstein. Dazu stiegen die beiden von Hochkrumbach aus über den weiß-blau-weiß markierten Weg, auf den 2.533 Meter hohen Gipfel.