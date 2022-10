Vorarlberg: Frau in Satteins bewusstlos aufgefunden

Eine 51-jährige Frau wurde in Satteins bewusstlos und schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 14. Oktober 2022, um 07.00 Uhr wurde eine 51-jährige Radfahrerin in Satteins auf der Gewerbestraße (Höhe Einfahrt Abwasserreinigungsanlage) schwer verletzt und bewusstlos auf Fahrbahnliegend aufgefunden. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau und verständigten die Einsatzkräfte.

all

all

self

self

Wenig Erinnerung

Die 51-Jährige kann sich an den Unfallhergang nur so weit erinnern, als dass ihr an der Unfallstelle ein Pkw (Marke, Farbe unbekannt) entgegengekommen ist. Inwieweit dieser Pkw mit dem Unfall im Zusammenhang steht, ist unklar. Die Polizeiinspektion Satteins bittet um Hinweise.