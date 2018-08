Vorarlberg: Frau in Egg von 37-Jährigem brutal zusammengeschlagen

Egg - Zu einem Fall von schwerer Körperverletzung kam es Anfang Juli in Egg-Großdorf im Bregenzerwald.

Am 7. Juli hat sich eine Frau in Egg-Großdorf von dem Haus einer Nachbarin mit einer anderen Frau unterhalten. Im Laufe des Gesprächs wurde das spätere Opfer darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Mann auf ihrem Grundstück befinde.

Die Frau begab sich draufhin auf ihr Grundstück und sprach den ihr nicht bekannten Mann an. Der 37-Jährige wollte daraufhin die Flucht ergreifen, hat jedoch von ihm mitgebrachte Papiere und einen Rucksack auf dem Grundstück liegen lassen. Die Eggerin sprach den Mann darauf an und verlangte, dass er seine Sachen wieder mitnehmen soll. Es entwickelte sich ein verbaler Streit zwischen dem 37-jährigen Mann, dem späteren Opfer und der Nachbarin. Eine weitere Nachbarin hat den Streit mitbekommen und kontaktierte die Polizei.

Frau erlitt schwere Verletzungen

Die Frau wurde durch den Schlag schwer verletzt. Sie erlitt laut eigenen Angaben eine Gehirnerschütterung, eine Schleimbeutelverletzung am linken Ellenbogen, Schürfwunden an beiden Ellenbogen, eine Kniescheibenprellung und Schürfwunden am linken Knie. Zudem erlitt sie einen dreifachen Jochbeinbruch. Sie wurde im Krankenhaus Dornbirn und am LKH Feldkirch behandelt.