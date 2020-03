Vorarlberg: Frau im Fasching im Damen-WC gewürgt

Acht Monate Haft für 38-Jährigen, der Opfer laut Urteil begrapschen wollte. Weil er psychisch krank und gefährlich ist, wurde er zudem in die Psychiatrie eingewiesen.

Nach dem Faschingsumzug in einer Gemeinde im Bezirk Bludenz hat der Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen beim Kehraus am 5. März 2019 auf der Damen-Toilette eines Lokals eine Frau attackiert. Demnach hat der alkoholisierte Mann die WC-Tür versperrt, die Frau festgehalten, ihr eine Ohrfeige verpasst und sie gewürgt. Die in Panik geratene Frau trat dem 38-Jährigen nach Ansicht der Richter auf die Zehen, riss sich von ihm los und konnte flüchten.