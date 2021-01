Vorarlberg: Frau bei Skiunfall schwer verletzt

Am vergangenen Dienstag wurde eine Frau bei einem Skiunfall schwer verletzt.

Bereits am vergangenen Dienstag, 29. Dezember 2020 gegen 12.15 Uhr ereignete sich im Skigebiet Grasjoch in St. Gallenkirch ein Skiunfall. Nachdem sich eine 69-jährige Frau im Bereich der Bergstation Hochalpilabahn ihre Skier angeschnallt hatte, fuhr ihr ein bislang unbekannter Schifahrer hinten über ihre Schier, wobei sie dadurch zu Sturz kam. Der bislang unbekannte Schifahrer, welcher in Begleitung von zwei weiteren Schifahrern war, blieb sofort stehen und kümmerte sich um die im Schnee liegende Frau.