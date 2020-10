Vorarlberg: Frau bei Alko-Unfall verletzt

Eine 20-Jährige wurde bei einem Unfall auf der L82 in Bürserberg unbestimmten Grades verletzt.

Am Samstag um 22.15 Uhr fuhr ein stark alkoholisierter 22-Jähriger mit seinem PKW auf der L82 in Bürserberg bergwärts in Richtung Brand. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit geriet er mit seinem Fahrzeug im Ortsteil Tschapina in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.