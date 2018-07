Vorarlberg: FPÖ klar für Kopftuchverbot in Kindergärten

Von den Vorarlberger Freiheitlichen kommt ein klares Ja zum Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen.

„Wir Freiheitliche sehen im Tragen des Kopftuchs ein Integrationshindernis und ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Besonders problematisch sehen wir die Zurschaustellung des islamischen Symbols in Kindergärten und Schulen. Dass hier sehr oft Zwang dahinter steckt und nicht die freie Entscheidung der jungen Mädchen, liegt auf der Hand“, betont Freiheitlichen-Klubobmann Daniel Allgäuer.

„Mit der Meinung, dass Kindergarten und Schule ein kopftuchfreier Raum sein sollten, befinden wir uns in guter Gesellschaft zahlreicher Integrationsexperten. Ich hätte mir daher in dieser Frage klare Worte seitens der Vorarlberger ÖVP-Bildungslandesrätin erwartet“, so Allgäuer.