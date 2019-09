"Vorarlberg for Future": Klimaschutz-Initiativen vernetzen sich

30 Vorarlberger Klimaschutz-Initiativen vernetzen sich zu „Vorarlberg for Future“. Über 100 Engagierte diskutierten Donnerstagnachmittag in Bregenz wichtige Klimaschutz-Maßnahmen.

„Klimaneutralität bis 2040“ formulierte Organisator Christof Drexel zum Abschluss der Veranstaltung als klares Ziel. Die Ziele der Energieautonomie 2050 müssten ergänzt, der Prozess beschleunigt werden. „Vorarlberg for Future“ strebt einen breiten Dialog mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung an.

Schritte für mehr Klimaschutz

30 Vorarlberger Klimaschutz-Initiativen trafen sich am Donnerstagnachmittag im vorarlberg museum in Bregenz zum ersten Mal unter dem Titel „Wir sind Klima : Vorarlberg for Future“. Die Bandbreite reicht von kleinen Gruppen wie „Offener Kühlschrank“ und Repair-Café über Gemeinwohlökonomie und Naturschutzbund bis hin zum Klimaneutralitätsbündnis mit der Beteiligung großer Industriebetriebe. Auch landesnahe Organisationen wie illwerke vkw, inatura oder Energieinstitut waren mit dabei.

Ziel: Klimaneutralität

Breiter Dialog angestrebt

Die Klimainitiativen streben dazu einen breiten Dialog mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft, Bildung und anderen gesellschaftlichen Gruppen an. Nach dem gelungenen Auftakt sei klar, dass „Vorarlberg for Future“ weitergeführt werde, so Organisator Christof Drexel. Über die genaue Form werde in den nächsten Wochen entschieden. Unterstützung kam von Aaron Wölfling, Sprecher von Fridays for Future in Vorarlberg. Die Zusammenarbeit aller Engagierten sei wichtig, denn: „Wir müssen gesellschaftlichen Druck auf die Politik aufbauen. Der Einzelne wird die Katastrophe nicht verhindern.“