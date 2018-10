Vorarlberg: Finger bei Sägearbeiten abgetrennt

Warth - Am Donnerstagmorgen geriet in Warth eine 26-jähriger Arbeiter mit der linken Hand in eine laufende Kappsäge.

Ein 26-jähriger Arbeiter war am Donnerstagmorgen alleine auf einer Baustelle in Warth mit dem Zuschneiden eines Kantholzes an einer Kappsäge (Kreissäge) beschäftigt. Dabei geriet der Mann mit der linken Hand in die laufende Säge, wobei im zumindest ein Finger abgetrennt wurde.