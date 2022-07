Vorarlberg: Feuerwehren zu Waldbrand in Dünserberg alarmiert

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Waldbrand in Dünserberg. Fünf Feuerwehren rückten aus.

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten am späten Nachmittag des 16.7.2022 in der Parzelle „Oberer Rotza“ in Dünserberg das ausgetrocknete Unterholz sowie mehrere Tannen in Brand.