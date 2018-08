Vorarlberg: Feuerschale löst Balkonbrand in Vandans aus

Die Asche einer Feuerschale löste am Montag Vormittag einen Balkonbrand in Vandans aus.

Ein 50-jähriger Mann aus Vandans zündete am Sonntag Abend auf seiner Terasse ein Feuer in einer Feuerschale an. Als das Feuer aus war legte er sich schlafen. Am nächsten Morgen leerte er die Asche des Feuers in eine Schachtel und stellte diese ein eine Ecke an die Hauswand.