Vorarlberg: Feuer in Altacher Schuppen

Gegen 10.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in Altach gerufen – der an ein Einfamilienhaus angebaute Geräteschuppen aus Holz stand in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr Altach konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf das Haus verhindern.