Vorarlberg: Familienhund biss Siebenjährigen in den Kopf

Kleinwalsertal - Am Montag ist ein siebenjähriger Bub von einem vier Jahre alten Labradorhund gebissen und dabei verletzt worden.

Er wurde durch die Walser Rettung erstversorgt und anschließend mittels Notarzthubschrauber Gallus 1 in das Kinderkrankenhaus Kempten geflogen, wo man die etwa zehn Zentimeter große Fleischwunde im Stirnbereich nähte. Warum der Bub in das Nebenzimmer ging, in welchem der Familienhund kurzzeitig eingesperrt worden war, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, da sich das Opfer nicht mehr daran erinnern konnte. Der Hund selbst wurde von den Eltern als friedlicher Familienhund bezeichnet, welcher seit seiner Geburt Teil der Familie ist.