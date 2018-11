Vorarlberg: Fahrzeugbrand in Schwarzenberg

Das Fahrzeug eines 23-Jährigen geriet am frühen Sonntagnachmittag in Brand.

Ein 23-jähriger Bezauer fuhr am Sonntag um etwa 18.10 Uhr mit seinem PKW vom Bödele kommend in Richtung Bezau. In Schwarzenberg bemerkte er plötzlich aufsteigenden Rauch aus dem Motorraum und hielt an. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen Flammen aus dem Motorraum. Herangeilte Anwohner konnten das Feuer mittels Feuerlöscher eindämmen.