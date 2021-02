Vorarlberg: Fahrzeug nach Ambergtunnel in Flammen

Am Mittwochmorgen geriet ein Elektroauto vor dem Portal Nord des Ambergtunnel in Brand.

Gegen 7.45 Uhr geriet ein Elektrofahrzeug kurz nach der Tunnelausfahrt in Richtung Bregenz in Brand. Der 32-jährige Lenker des E-Autos bemerkte schon Mitten im Tunnel einen leichten Brandgeruch im Fahrzeug. Er konnte das Fahrzeug noch aus dem Tunnel auf den Pannenstreifen lenken, wo es dann in einem Vollbrand aufging. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen und blieb unverletzt.