Vorarlberg: Fahrerflucht nach Skiunfall in Lech

Eine 26-Jährige wurde bei einem Skiunfall am Mittwoch in Lech verletzt - die Polizei sucht nach weiteren Unfallbeteiligten.

In weiterer Folge kamen mehrere Wintersportler in schnellem Tempo in Richtung Kompression. Eine weitere Person dürfte dabei gegen die am Boden liegende Skifahrerin gefahren sein. Die 26-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Unfallbeteiligten setzten ihre Fahrt ohne Anhalten bzw. ohne Angabe von Personalien fort.