Vorarlberg: Fahranfängerin bei Unfall in Götzis verletzt

Ein 19-Jährige wurde bei einem Autounfall in Götzis verletzt.

Am Donnerstagvormittag fuhr eine 19-jährige Pkw-Lenkerin aus Dornbirn auf der L 203 von Altach kommend in Richtung Götzis. Aus noch unbekannter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab, befuhr den dortigen Grasstreifen und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baum.

Auto überschlägt sich

Nach dem Aufprall verlor das Fahrzeug an Bodenhaftung, drehte sich in der Luft um die eigene Achse und kam dann in der Mitte der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Die Lenkerin wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.