Vorarlberg: „Es ist einfach unfassbar!“

Das 19-jährige Motorsporttalent Sebastian Daum aus Dornbirn holte am Wochenende in Hockenheim den Titel im Porsche Super Sports Cup Deutschland.

17 Punkte lag Sebastian Daum vor den Finalläufen am vergangenen Wochenende in Hockenheim bereits in Führung. nach einem dritten Platz am Samstag, machte das Vorarlberger Motorsporttalent am Steuer des CarTech 991 GT3 den Sack endgültig zu: Nach einem Raketenstart setzte sich Daum umgehend auf Platz 2 und erhöhte den Druck auf den in Führung liegenden türkischen Piloten und Tabellenzweiten Berkay Besler von Runde zu Runde.