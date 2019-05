Vorarlberg: Es gibt Interessenten für eine neue Schlachteinrichtung

Der Betrieb am Schlachthof in Dornbirn wird nach derzeitigem Wissensstand in gut zwei Jahren enden. Der Sch

Der Betrieb am Schlachthof in Dornbirn wird nach derzeitigem Wissensstand in gut zwei Jahren enden. Dafür wird nun eine neue hochwertige Schlachtmöglichkeit gesucht.

In Gesprächen mit der Abteilung Landwirtschaft des Landes Vorarlberg haben mehrere Metzger bereits konkretes Interesse geäußert. Ziel ist es, möglichst bis Ende des Jahres 2019 ein umsetzbares Konzept auf dem Tisch zu haben, so Landesrat Gantner.

“Es zeigt sich sehr deutlich, dass die Metzgereibetriebe und das Metzgerhandwerk einen sehr hohen Stellenwert haben. Sie sind wichtige Partner für die Bäuerinnen und Bauern und für die regionale Fleischverarbeitung. Diese besondere Qualität in unserem Land wird auch in der Zukunft einen hohen Stellenwert haben – für die landwirtschaftlichen Betriebe in allen Regionen und für unsere Konsumentinnen und Konsumenten”, sagt Gantner.

Konkrete Konzepte In einem Schreiben an Metzgereien, Viehhändler und weitere Akteure in der Fleischbranche hat Landesrat Gantner kürzlich über die aktuelle Situation und die Rahmenbedingungen für die Vorlage eines konkreten Projektes informiert. Über den Kreis der bisherigen Interessenten hinaus sind weitere Interessierte eingeladen, ein privatwirtschaftlich ausgerichtetes Konzept für eine Schlachtmöglichkeit bis Ende Mai 2019 zu entwickeln und vorzulegen.