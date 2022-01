Vorarlberg: Erneut Asylwerber in Zug aufgegriffen

Die Polizei hat Mittwochfrüh in Vorarlberg im Nachtzug von Wien nach Zürich abermals Flüchtlinge aus dem Bezirk Baden aufgegriffen.

Über einen der beiden Festgenommenen - sie führten keine Reisedokumente oder Aufenthaltskarten mit sich - wurde eine Ausreiseverpflichtung verhängt. Der andere Mann hatte noch bis zum Vortag eine Strafhaft in der Slowakei verbüßt. Eine Rückführung in die Slowakei wurde beantragt, bis dahin wurde er in Schubhaft genommen. Insgesamt erstattete die Polizei 40 Anzeigen.