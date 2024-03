Vorarlberg erarbeitet eine Gehaltsanpassung für Spitalspersonal

Das Land Vorarlberg will gemeinsam mit den Ärzten eine Gehaltsanpassung für das medizinische Personal in den Spitälern erarbeiten.

Anpassung notwendig

50 Prozent der Mediziner verlassen Vorarlberg

Laut Ärztekammer-Vizepräsident Hermann Blaßnig müssen das Land und die Spitäler bis 2030 mehr als zehn Prozent an zusätzlichen Ärzten beschäftigen, um den aktuellen Stand der Versorgung zu halten. Doch würde derzeit knapp die Hälfte der Mediziner nach der Ausbildung das Land verlassen, auch wenn ein Viertel davon zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkehre. Die hohen Gehaltsabschlüsse im Burgenland und in der Steiermark erhöhten den Konkurrenzdruck. "Ohne eine marktkonforme und konkurrenzfähige Entlohnung steuert das Land in eine massive Personalnot in den Spitälern", sagte Blaßnig.