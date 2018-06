Vorarlberg: Energieanbieterwechsel hilft Geld sparen

Obwohl Vorarlberg bei Strom und Gas schon jetzt das günstigste Bundesland in Österreich ist, kann ein Wechsel des Strom- und Gaslieferanten viel Geld sparen.

Ein Wechsel des Strom- und Gaslieferanten kann für einen Durchschnittshaushalt aktuell bis zu 897 Euro im Jahr bringen, geht aus dem am Freitag vom Energieministerium veröffentlichten Energiepreismonitor für Juni hervor. Das Sparpotenzial beim Wechsel vom regionalen Standardanbieter zum günstigsten Lieferanten beträgt demnach zwischen 459 Euro in Tirol und 897 Euro in Klagenfurt.