Vorarlberg: Endometriosezentrums in Feldkirch rezertifiziert

Feldkirch - Am LKH Feldkirch befindet sich Vorarlbergs Endometriosezentrum für betroffene Patientinnen.

Bei jeder 10. Frau im gebärfähigen Alter kann eine so genannte Endometriose auftreten – die Dunkelziffer ist viel höher. Dies ist eine zwar gutartige, aber oft schmerzhafte chronische Erkrankung, bei welcher Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle vorkommt. Am LKH Feldkirch befindet sich Vorarlbergs Endometriosezentrum für betroffene Patientinnen. Leiter Prim. DDr. Burghard Abendstein und sein Team freuen sich nun über die erfolgreiche Rezertifizierung des Zentrums, damit sind Qualitätsstandards bestätigt. Jährlich werden dort rund 150 Endometriose-Patientinnen operativ behandelt.

Chirurgische Entfernung der Schleimhautinseln

Schmerzen bei der Menstruation oder beim Geschlechtsverkehr können verschiedene Gründe haben, einer könnte z.B. die Erkrankung an Endometriose sein. Die Ursache für diese Erkrankung, bei der Schleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst, ist noch nicht 100 Prozent bekannt, eine genetische Veranlagung liegt nahe. Die Vorläuferzellen dieser Schleimhaut bilden Herde und breiten sich im Körper aus, können Knoten z.B. in Harnleiter, Blase oder im Darm bilden und führen zu Funktionsstörungen. „Chronisch wiederkehrende Unterleibsschmerzen besonders bei der Regelblutung sind die Kardinalsymptome, aber auch beim unerfüllten Kinderwunsch spielt die Endometriose eine leider schwerwiegende Rolle“, informiert Prim. Dr. Burghard Abendstein, Leiter der Schwerpunktabteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am LKH Feldkirch, zu welchem auch die Einrichtung des Endometriosezentrums gehört.