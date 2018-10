Vorarlberg: Elektromobilität wird merklich teurer

Die VKW erhöhten den Flatrate-Tarif für Ladestationen von 12 auf 30 Euro pro Monat.

Luzia und Klaus Richter aus Sulzberg gehören zu überzeugten Elektroauto-Besitzern. Luzia Richter ist Musikschullehrerin und unterrichtet im ganzen Bregenzerwald. Sie fährt 25.000 Kilometer pro Jahr. Als immer mehr Gemeinden eine öffentliche Ladestation angeboten haben, entschieden die Richters im Jahr 2016, auf einen E-Golf umzusteigen. Vom Land gab es dafür eine Anschaffungsförderung, zudem konnten die Richters für 11,90 Euro pro Monat an allen Ladesäulen im Land Strom tanken. Dies hat sich nun geändert. Im Sommer erhöhten die VKW den Tarif um weit mehr als das Doppelte. Seit Juli zahlen die Richters 29,90 Euro monatlich.

Elektroautobesitzer fristen auf Vorarlbergs Straßen immer noch ein Außenseiterdasein. Im Österreichvergleich ist zwar nur in Wien der Anteil an Elektroautos größer, dennoch befanden sich im Jahr 2017 knapp 1400 Elektroautos auf den Straßen. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt über 200.000 Autos im Land zugelassen. Dass Vorarlberg innerhalb der Republik zu den Vorreitern zählt, liegt vor allem am Projekt Vlotte der Illwerke VKW und den Förderungen von Land und landeseigenem Energiebetreiber.