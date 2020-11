Vorarlberg: Eingriff in fremdes Jagdrevier

Ein Unbekannter verletzte einen Rehbock schwer, der Jäger musste das Tier töten.

Das verletzte Reh konnte am Freitag gegen 7.45 Uhr von einem Jäger in Bludenz Außergasünd festgestellt werden. Es musste von seinen Leiden weidmännisch erlöst werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bludenz.