Vorarlberg: Eineinhalb Jahre in Haft für Geldtaschendieb (59)

59-jähriger Engländer mit 32 Vorstrafen erbeutete bei zahlreichen Diebstählen mehr als 5000 Euro.

32 Vorstrafen

Die Strafe fiel vor allem deshalb streng aus, weil der Engländer international bereits mit 32 Vorstrafen belastet war: 24 Eintragungen ins Strafregister hat er in Großbritannien, fünf in Deutschland, zwei in der Schweiz und eine in Österreich. Zudem klaute der spielsüchtige, arbeitslose und einschlägig vorbestrafte Marktverkäufer nach Ansicht von Richterin Sabrina Tagwercher gewerbsmäßig. Deshalb erhöhte sich der Strafrahmen auf fünf Monate bis sechs Jahre Haft. Strafmildernd hingegen wirkte sich neben dem Geständnis aus, dass die Feldkircher Richterin bei der Strafbemessung Rücksicht auf gleich drei deutsche Vorstrafen zu nehmen hatte. Zuletzt ist über den Briten in Deutschland ebenfalls eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten verhängt worden.