Vorarlberg: Einbruchsserie in Feldkirch geklärt

Der Polizei Feldkirch ist es jetzt gelungen eine Einbruchsserie in Vorarlberg aufzuklären. Drei Personen konnten festgenommen werden.

Im Zeitraum vom 15.07.2018 bis 26.07.2018 wurden im Bezirk Feldkirch zahlreiche Einbruchsdiebstähle bzw. -versuche verzeichnet. Beamten der Polizeiinspektion Feldkirch ist es nun in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen gelungen, zwei in Rumänien wohnhafte Männer (22 und 29) sowie eine ebenfalls in Rumänien wohnhafte Frau (28) auszuforschen.

Ihnen wird vorgeworfen 11 Einbruchsdiebstähle bzw. -versuche in Wohnhäuser verübt zu haben. Die angeführten Personen wurden am 26.07.2018 um 21.35 Uhr in Klaus angehalten und kontrolliert. Bei den folgenden Ermittlungen konnten ihnen die Delikte nachgewiesen werden. Alle drei Personen wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.