Vorarlberg: Einbruchs-"Aufpasser" muss 300 Euro bezahlen

Feldkirch - Weil er für einen Verwandten bei einem Diebstahl Schmiere stand, musste 18-Jähriger vor Gericht.

Der junge Mann macht in seiner Reaktion einen verzögerten Eindruck, doch Sachwalter habe er keinen, sagt er. Vorstrafen habe er, so glaubt er schon, der Richter hat keine in seiner Strafkarte. „Sonst ist es immer umgekehrt, alle behaupten, sie hätten keine Vorstrafen“, schmunzelt der Vorsitzende. Doch kurz darauf wird klar, warum der 18-Jährige den Überblick verloren hat. „Laut meinen Aufzeichnungen hatte der junge Mann bereits drei Diversionen“, stellt Staatsanwalt Markus Fußenegger klar.