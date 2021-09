Vorarlberg: Ein weiterer Todesfall - Zahl steigt auf 312

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Mittwochnachmittag 58 Neuinfektionen. Am Dienstag waren es insgesamt 89 Neuinfektionen.

Stand Mittwoch 16 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg insgesamt 89 Neuinfektionen und 80 Genesungen registriert. Bis Mittwochnachmittag kamen 58 weitere Neuinfektionen hinzu, bei 85 Genesungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder gestiegen und liegt aktuell bei 117,2. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 137,3.

all

all

self

self

Aktuell gelten 718 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Am Mittwoch war ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt aktuell bei 312.