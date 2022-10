Vorarlberg: Ein Todesfall und 58 Corona-Patienten im Spital

Corona in Vorarlberg

In Vorarlberg gab es am Montag 382 Corona-Neuinfektionen. 2.045 Menschen in Vorarlberg sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Zahlen vom Montag: Am Montag wurden in Vorarlberg 382 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 495 Genesungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Samstag bei 787,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 920,1.

Lage in den Spitälern

Am Dienstag wurden laut dem COVID-19 Dashboard 21 Personen stationär aufgenommen. Somit steigt die Zahl der Covid-Patienten auf 58. Von diesen 58 Personen befinden zwei Personen auf der Intensivstation.

Todesopfer in Vorarlberg

Am Montag wurde ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt sind bisher 577 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinde

Sieben-Tages-Inzidenzen