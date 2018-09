Vorarlberg: Ein Ehrentitel für das Gotteshaus

Bildstein - Im März dieses Jahres wurde die Wall­fahrts­kirche Maria Bildstein zur Basilika erhoben. Die Ursprünge des Gotteshauses reichen fast 400 Jahre zurück.

Noch ehe Pfarrer Paul Burtscher die Kirche betreten kann, wird er angesprochen. Zwei Oberösterreicher gratulieren dem Geistlichen zur gelungenen Renovierung des Gotteshauses. Das Ehepaar, im sportlichen Wanderoutfit gekleidet und mittleren Alters, war zuletzt 2014 in Bildstein. „Es handelt sich um einen ganz besonderen Platz. Wir kommen immer wieder gerne hierher.“ Paul Burtscher erläutert den beiden noch die signifikanten Merkmale des frühbarocken Baus und erklärt, was im Zuge der Arbeiten erneuert worden ist. Dann verabschiedet er sich und lässt den Ort in aller Stille auf die Besucher wirken.

Lange Tradition

Die Renovierung der Wallfahrtskirche von 2012 bis 2017 gab auch den Anstoß, in Rom um die Erhebung des Gotteshauses zur Basilika anzusuchen. „Dafür müssen drei Voraussetzungen erfüllt werden: der betreffenden Kirche kommt eine große Bedeutung in der Region zu, es gibt eine lange Tradition dem Wallfahrtswesen betreffend und die Kirche wird auch künftig ein Anziehungspunkt für die Menschen sein“, fasst Burtscher zusammen. Die Entscheidung fiel positiv aus. Im März dieses Jahres wurde Maria Bildstein bereits zur Basilika erhoben – am 7. Oktober soll dies im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes, an dem auch ein Vertreter des Papstes teilnimmt, gefeiert werden. „Es handelt sich um eine Art Ehrentitel für die Kirche“, formuliert es Burtscher. Österreichweit gibt es 34 Basiliken, in Vorarlberg werden es demnächst zwei sein (Rankweil, Bildstein).