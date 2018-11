Vorarlberg: Eigene Lehrerin beklaut

Feldkirch - Ein halbes Jahr stahlen zwei Teenager, was das Zeug hielt. Am Mittwoch wurde ihnen der Prozess gemacht.

Rückzahlung wartet

Die beiden Jungs müssen den Schaden wieder gut machen. Damit hat der Lehrling bereits in geringem Umfang begonnen. Der Schüler hingegen hat noch nicht viel an Wiedergutmachung geleistet. Der Ältere, der bald studieren will, bekommt sechs Monate auf Bewährung und 1000 Euro Strafe, der Jüngere muss von seiner Lehrlingsentschädigung 800 Euro bezahlen und erhält zusätzlich eine Bewährungsstrafe von vier Monaten. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig. „Betrüblich“ findet eine Lehrerin das Verhalten des Lehrlings. „Er war mein Schüler und ich mochte ihn“, scheint sie auch persönlich betroffen vom Verhalten ihres einstigen Schützlings.