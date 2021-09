Vorarlberg: Ehepaar mit Karren abgestürzt

Ein Ehepaar wurde bei einem Unfall in Raggal unbestimmten Grades verletzt.

Am Freitag gegen 16.55 Uhr lenkte ein Landwirt seinen Motorkarren in der Parzelle "Tobel" in Raggal, den Ladewagenaufbau vollbeladen mit Trockenheu, auf der steilen Wiese talabwärts. Bereits nach wenigen Metern geriet das Fahrzeug ins Rutschen, schlitterte circa 100 Meter die Bergwiese hinunter und stieß letztlich gegen die massive Eisenstütze des Tobelliftes. Die Ehefrau des Lenkers, welche auf dem Beifahrersitz mitfuhr, konnte nach circa 40 Metern selbstständig abspringen.