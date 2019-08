Vorarlberg: E-Zigaretten nicht so ungefährlich wie gedacht

Laut Dr. Peter Cerkl, Primar an der Pulmologie am LKH Hohenems, können auch E-Zigaretten zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.

In den USA führten Ärzte erstmals mehrere Fälle von Lungenerkrankungen auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurück. In Vorarlberg wurden zwar noch keine Fälle registriert, die zweifelsfrei auf die Elektrovariante zurückzuführen ist, trotzdem warnt Dr. Peter Cerkl, Primar an der Pulmologie am LKH Hohenems, vor der vermeintlich gesunden Alternative.