Vorarlberg: E-Bike-Lenkerin (80) bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Eine 80-Jährige war in Bludesch mit ihrem E-Bike unterwegs, als sie mit einem Traktor kollidierte und dabei schwer verletzt wurde.

Eine 80-jährige Frau fuhr am Montag, 11. Juli 2022 um 09.58 Uhr mit ihrem E-Bike in Bludesch auf der Walgaustraße (L 50) in Richtung Gais. Auf Höhe Km 20,81 kollidierte die Frau mit einem 69-jährigen Traktor-Lenker, welcher von der Gemeindestraße Gaisboden kommend in die L 50 einbog.