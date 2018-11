Vorarlberg: Durch Dach gebrochen - 46-Jähriger verletzt

Hörbranz - Etwa drei Meter tief fiel ein 46-jähriger Arbeiter, der am Montag Nachmittag in Hörbranz durch ein Dach gebrochen ist.

Am Montag, den 12.11.2018, gegen 16.45 Uhr war ein 46 Jahre alter Mann auf dem Dach eines Wirtschaftsgebäudes in Hörbranz mit Reparaturen beschäftigt. Während der Arbeiter seiner Tätigkeit nachging, stieg er auf eine dünne Kunststoffverkleidung im Dach und brach durch. In der Folge stürzte er etwa drei Meter tief auf den Boden wo er mit dem Rücken aufschlug.