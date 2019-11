Vorarlberg: Drogenraub im Zug fand doch nicht statt

Mutmaßliches 29-jähriges Opfer erfand Verbrechen: Freispruch vom Hauptvorwurf des Raubes.

Denn der 29-jährige Zeuge gab vor Gericht an, dass er mit seinen Angaben vor der Polizei den Angeklagten zu Unrecht belastet habe. Weil er wütend auf jeden und zudem auf Drogenentzug gewesen sei. In Wahrheit sei es so gewesen, dass er in der S-Bahn in Hohenems dem 31-Jährigen ein halbes Gramm Heroin um 30 Euro verkauft habe. Vor dem Landeskriminalamt hatte der Koch noch behauptet, der ihm körperlich überlegene Arbeiter habe ihn im Zug gepackt, ihm mit Schlägen gedroht und ihm so zwei Gramm Heroin weggenommen.