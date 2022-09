Vorarlberg: Dreister Pkw-Einbruch mit Diebstahl

Am Donnerstag kam es in Schnepfau/Dreihütten zu einem Einbruch in ein Fahrzeug mit Motorradanhänger.

Am Donnerstag gegen 07.45 Uhr parkte der Fahrzeughalter seinen Pkw, Marke Audi Q3, grau/silber, Deutsches Kennzeichen, mitsamt einem Motorradanhänger, in welchem ein hochwertiges Motorrad transportiert wurde, auf einem übersichtlichen Parkplatz in Schnepfau, Dreihütten. Der Parkplatz befindet sich am Ostportal des Schnepfauer Tunnels, entlang der stark befahrenen Landesstraße (L200).

Der Lenker hielt sich anschließend in der näheren Umgebung auf. Als er gegen 08.30 Uhr die Alarmanlage des Motorrades wahrnahm, eilte er sofort zu seinem Fahrzeug zurück. Dort stellte er fest, dass die hintere, fahrerseitige Fahrzeugscheibe eingeschlagen worden war. Etliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Die unbekannte Täterschaft hatte zudem die Stromzufuhr des Anhängers ausgesteckt, die Bordwand des Hängers geöffnet und sich am Motorrad zu schaffen gemacht. Dabei hat die Alarmanlage ausgelöst.

Zeugenaufruf

Die unbekannte Täterschaft ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet allfällige Zeugen der Tat oder Personen, die zweckdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich mit der Polizeiinspektion Bezau (Tel. +43 (0) 59 133 8123) in Verbindung zu setzen.

